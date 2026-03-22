Доктор Мясников устроил разнос интернет-знахарям: пропагандируют «фигню поганую»

Александр Мясников, известный телеведущий и практикующий врач, в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» подверг резкой критике интернет-публикации, посвященные паразитам. Он заявил, что подобные материалы не имеют ничего общего с реальностью, пишет Лента.ру.

Поводом для высказывания стал вопрос телезрительницы, которая попросила прояснить, действительно ли паразиты в организме человека способны провоцировать развитие тяжелых недугов, включая онкологию. Доктор подчеркнул, что информация, которую люди находят в сети по этой теме, не заслуживает доверия. Он назвал такие сведения бессмысленными и далекими от медицинской науки.

Особое внимание медик уделил так называемым чисткам от паразитов, которые активно пропагандируются в интернете. Мясников сравнил эти процедуры с обрядами изгнания нечистой силы, отметив, что они абсолютно бесполезны и не дают никакого лечебного эффекта. По его словам, подобные практики не имеют доказательной базы и лишь вводят людей в заблуждение.