«Долгая афера по телефону». Лариса Долина даст показания в суде по делу о мошенничестве

Как сообщает Telegram-канал «112», артистка будет давать показания в суде в статусе потерпевшей — ее лишились сбережений и права собственности на квартиру в результате действий организованной группы аферистов.

Информация о преступлении стала достоянием общественности еще в прошлом году. Согласно данным следствия, Долина на протяжении нескольких месяцев находилась под психологическим давлением злоумышленников, которые выходили на связь по телефону, находясь на Украине. Используя методы социальной инженерии, они систематически убеждали певицу переводить им свои денежные накопления, а в конечном итоге — оформить документы на продажу собственной недвижимости. К чести артистки, ей хватило решимости прервать этот пагубный контакт: как только у нее возникли обоснованные подозрения в обмане, она незамедлительно обратилась за помощью в правоохранительные органы.

