Долги по ЖКХ спишут, но кредитов не дадут 5 лет

В России задолженность за жилищно-коммунальные услуги можно списать двумя путями — через процедуру банкротства или после истечения срока исковой давности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист Иван Курбаков, являющийся членом Ассоциации юристов России.

«Списание долгов допускается только в исключительных случаях. Наиболее распространенный способ освобождения от задолженности — признание должника банкротом», — пояснил Курбаков.

Чтобы запустить механизм банкротства, сумма долга должна превышать 500 тысяч рублей, при этом гражданин не имеет возможности погасить его в течение более чем трех месяцев, уточнил специалист. В такой ситуации списываются не только накопившиеся счета за коммуналку, но и все остальные обязательства гражданина, включая кредиты.

Параллельно юрист предупредил о последствиях. Банкротство накладывает на человека ряд ограничений: в течение пяти лет он обязан сообщать банкам о своем статусе при попытке взять новый кредит, а также временно лишается права заниматься предпринимательской деятельностью.

Ранее депутат Миронов сообщил, что «пагубный опыт» онлайн-списаний не пустят по всей стране.