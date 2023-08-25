Долголеты из Московской области приняли участие в турнире по теннису

Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из Можайска, Рузы, Наро-Фоминска, Волоколамска, Лотошино сыграли во втором этапе областного турнира по настольному теннису, сообщили в областном Минсоцразвития.

В сообщении ведомства уточнили, что турнир состоялся на базе Дворца спорта «Лама» в Волоколамске. Приветственную речь на открытии мероприятия произнесла директор Комплексного центра «Волоколамский» Татьяна Яковлева. В результате состязаний первое место завоевала команда Рузы, второе — из Лотошино, третье место досталось команде Наро-Фоминска. Им вручили дипломы и памятные подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.