«Долголеты» в подмосковном Пушкино посещают музеи и исторические места

На этот раз интерес «долголетов» вызвал музей «По волнам нашей памяти», который в микрорайоне Клязьма организовал краевед и писатель Александр Малявко 17 лет назад. Он увлекается коллекционированием предметов старины 19-20-х веков и абсолютно бесплатно приглашает посетить экспозицию всех желающих. Среди уникальных раритетов есть работающий кинопроектор, с помощью которого посетители смотрят популярные картины 1930-х годов.

Экскурсанты также посетили Церковь Гребневской иконы Божией Матери.