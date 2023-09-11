«Долголеты» в подмосковном Пушкино посещают музеи и исторические места
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Ветераны Городского округа Пушкинский активно участвуют в экскурсиях по родному краю, совершают познавательные прогулки и поездки.
На этот раз интерес «долголетов» вызвал музей «По волнам нашей памяти», который в микрорайоне Клязьма организовал краевед и писатель Александр Малявко 17 лет назад. Он увлекается коллекционированием предметов старины 19-20-х веков и абсолютно бесплатно приглашает посетить экспозицию всех желающих. Среди уникальных раритетов есть работающий кинопроектор, с помощью которого посетители смотрят популярные картины 1930-х годов.
Экскурсанты также посетили Церковь Гребневской иконы Божией Матери.