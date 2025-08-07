Долгожители из Королева посетили Красногорскую усадьбу Знаменское-Губайлово

Для гостей из города Королева была организована познавательная лекция-экскурсия под названием «Усадьба сквозь время: от зарождения до современности». Авторской программой, раскрывающей богатую историю поместья, руководил историк и методист местного краеведческого музея, Федор Дерий.

После насыщенной лекции участники отправились на исследование усадебного комплекса. Они внимательно осмотрели главное здание, прогулялись по живописным аллеям и посетили Знаменский храм. Посетители получили возможность лично пообщаться с Федором Дерием, задав интересующие их вопросы и получив подробные разъяснения.

Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово» регулярно организует мероприятия для участников проекта «Активное долголетие». Группы из различных районов Подмосковья, включая Красногорск, все чаще выбирают это место для познавательных поездок.

Программа «Активное долголетие» стартовала в Московской области в 2019 году и была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. Ее цель – создание благоприятных условий для поддержания здоровья и активности пожилых жителей региона. Присоединиться к программе могут женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины старше 60 лет.