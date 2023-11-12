Долгожительнице из Котельников заменили газовую колонку
Фото: [Ольга Фельдфебелева]
Девяностопятилетняя Анна Кузнецова из подмосковных Котельников получила поздравительные адреса от президента страны Владимира Путина и губернатора региона Андрея Воробьева, поздравил ее и глава Котельников Сергей Жигалкин.
Отмечается, что в беседе с главой муниципалитета рассказала, что очень ее огорчает работа газовой колонки – старенькая, плохо греет. И глава пообещал: новой колонке в квартире долгожительницы быть.
«Мы установили Анне Семеновне новый водонагреватель, настроили и проверили соединения шлангов на утечку газа газоанализатором. И, конечно, провели инструктаж по технике безопасности и пользованию новой колонкой», – рассказал сотрудник газовой компании «Элитгаз» Сергей Авдеев.
Анна Семеновна от души поблагодарила за замену прибора и заботу. Она подчеркнула, что теперь при включении нагревателя, у нее даже настроение поднимается.
«Всем пользователям газовых приборов в домах необходимо помнить о личной ответственности каждого за эксплуатацию внутриквартирного газового оборудования, о своевременном прохождении технического обслуживания», - подчеркнул глава округа Жигалкин.