Долгожительнице из Котельников заменили газовую колонку

Девяностопятилетняя Анна Кузнецова из подмосковных Котельников получила поздравительные адреса от президента страны Владимира Путина и губернатора региона Андрея Воробьева, поздравил ее и глава Котельников Сергей Жигалкин.

Отмечается, что в беседе с главой муниципалитета рассказала, что очень ее огорчает работа газовой колонки – старенькая, плохо греет. И глава пообещал: новой колонке в квартире долгожительницы быть.

«Мы установили Анне Семеновне новый водонагреватель, настроили и проверили соединения шлангов на утечку газа газоанализатором. И, конечно, провели инструктаж по технике безопасности и пользованию новой колонкой», – рассказал сотрудник газовой компании «Элитгаз» Сергей Авдеев.

Анна Семеновна от души поблагодарила за замену прибора и заботу. Она подчеркнула, что теперь при включении нагревателя, у нее даже настроение поднимается.