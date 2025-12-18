Долина действовала втайне: тайные чемоданы певицы всплыли в суде
РИА Новости: Долина скрывала сделку с недвижимостью
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
В материалах Верховного суда России появились новые подробности дела, связанного с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. С документами ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебному определению, помощник артистки сообщил, что информация о продаже недвижимости носила конфиденциальный характер. По словам свидетеля, Долина утверждала, что сделка является фиктивной и не должна быть известна даже членам ее семьи.
В материалах дела указано, что объявление о продаже квартиры было размещено на платформе «Циан», что вызвало вопросы со стороны знакомых и соседей. На уточняющий вопрос о реальной продаже Долина ответила, что квартира фактически не продается, а действия предпринимаются по иной необходимости.
Также в документе отмечается, что помощник сопровождал певицу в одно из отделений банка. После визита в банк Долина вышла с двумя чемоданами, которые, по словам свидетеля, были полностью заполнены. Эти обстоятельства были приобщены к материалам дела и рассмотрены судом при оценке доводов сторон. Дополнительных комментариев со стороны самой певицы в документах не приводится.
Ранее сообщалось, что в Челябинске УАЗ рухнул с моста на замерзшую реку, двое госпитализированы.