Долина лично прокомментирует историю с продажей и возвратом жилья

Впервые с момента громкого скандала, связанного с продажей и последующим судебным возвратом ее квартиры в Хамовниках, публично выскажется народная артистка России Лариса Долина. Как сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин в интервью изданию Popcake, ранее плотный график певицы не позволял ей обратиться к публике.

«Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений», — подчеркнул представитель артистки.

По словам Пудовкина, Долина готовит официальное заявление, которое сделает уже в ближайший четверг, 5 декабря.

Напомним, летом 2024 года певица стала жертвой масштабного мошенничества. Под влиянием злоумышленников она продала свою элитную недвижимость за 112 млн руб., после чего перевела эти средства вместе с личными сбережениями аферистам. Покупательницей квартиры выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако весной 2025 года Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной и вернул жилье Долиной, что позже подтвердил и Мосгорсуд, оставив артистку законной владелицей спорной квартиры.

