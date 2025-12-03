«Замороженные счета». Конфликт из-за квартиры за 112 миллионов поставил под удар бизнес Ларисы Долиной

Суд признал недействительной сделку по продаже недвижимости Полине Лурье, вернув имущество Долиной. Основанием стало то, что певица действовала под влиянием мошенников. В результате покупательница лишилась и жилья, и 112 миллионов рублей.

Общественная симпатия оказалась на стороне пострадавшей москвички. Более того, последствия конфликта начали угрожать деловой репутации и бизнесу исполнительницы. Как сообщает Telegram-канал «Свита Короля», под ударом может оказаться академия, связанная со звездой.

По словам одной из сотрудниц учреждения, в отношении компаний Долиной вскоре возможны внеплановые проверки. Это грозит временной заморозкой счетов, что, в свою очередь, может привести к задержкам зарплат для персонала.

«Конкретики никакой нет, но говорят, что на время могут заблокировать счета. Тогда мы останемся без зарплаты. Нехорошо это все, но что поделать, потерпим. Я уверена, что после Нового года все забудут про эту историю. Еще и извиняться перед Ларисой Александровной будут», — поделилась собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд истребовал дело о квартире Долиной для возможного пересмотра.