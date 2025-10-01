Долина, Майданов и другие артисты выступили перед защитниками в госпитале

В Главном клиническом госпитале МВД России состоялся особенный концерт — прямо в больничных палатах для тяжелораненых сотрудников ведомства выступили звезды телеканала RU.TV. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Песни и кино — нашим героям», объединившего артистов и защитников.

Перед бойцами исполнили хиты народная артистка России Лариса Долина и заслуженный артист России Денис Майданов, а также Юрий и Владимир Киселевы и Елена Север.

Визит в медицинское учреждение поддержали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и официальный представитель МВД Ирина Волк. Артисты не только представили музыкальные номера, но и лично пообщались с каждым раненым, вручив им подарки и высказав слова благодарности. Звезды остались не в меньшем восторге от мероприятия, чем слушатели госпиталя.

Член Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселев отметил историческую преемственность акции, сравнив ее с выступлениями агитбригад в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что телеканал RU.TV проводит такие мероприятия на постоянной основе, рассматривая их как действенный инструмент моральной поддержки и ускорения реабилитации бойцов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошли первые концерты проекта «Песни и кино — нашим героям».