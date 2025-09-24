Майданов, Долина и Басков выступили перед ранеными бойцами в Подмосковье

При поддержке Министерства обороны РФ в подмосковном военном санатории «Подмосковье» и 1586 Клиническом военном госпитале стартовал всероссийский проект «Песни и кино – нашим героям».

Инициатива телеканала RU.TV и фестиваля «RT.Док: Время наших героев» объединила музыкальные выступления с показами документальных фильмов об участниках СВО. 23 сентября перед военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию, выступили Денис Майданов, Лариса Долина, Николай Басков, Елена Север, Владимир и Юрий Киселевы, а также 9-летняя Маргарита Коченян, изъявившая желание поддержать бойцов. В тот же день в госпитале выступили группа «Земляне» и Роман Архипов.

Особенностью проекта стало сочетание развлекательной и социальной составляющих — артисты не только дали масштабные концерты, но и лично посетили палаты тяжелораненых, вручив им памятные подарки.

Как отметила певица Лариса Долина, выступления перед ранеными военнослужащими сопровождаются особым трепетом и ответственностью. Николай Басков подчеркнул, что артисты категорически не безразличны к судьбам защитников Отечества.

Практическим итогом мероприятия стала не только эмоциональная поддержка, но и конкретная помощь — представители «Русской медиагруппы» передали руководству санатория сертификат на приобретение медицинской техники.

Телеканал RU.TV планирует продолжить серию поддерживающих концертов в госпиталях.

Ранее более 320 тонн гумпомощи передало участникам СВО подмосковное отделение «Единой России» в август.