«Долиной вернули и мне вернете»: пенсионерка-мошенница выставила покупателей квартиры за дверь одной фразой

В Туле 68-летняя женщина, продавшая однокомнатную квартиру за ≈ 3 млн. рублей, подала иск о признании сделки недействительной. Покупатели — молодая пара — оформили ипотечный кредит под 28% годовых сроком на 13 лет. Об этом пишут «Новости Воронежа».

Продавец утверждает в суде, что действовала под влиянием третьих лиц и плохо себя чувствовала в момент заключения договора. По ее словам, неизвестные убедили ее перевести вырученные средства на «безопасный счет», пообещав вернуть жилье и выплатить дополнительно около 20% от его стоимости.

Со стороны покупателей известно, что перед покупкой они проверили юридическую чистоту квартиры через банк-кредитор и не получили претензий. Также ими представлены медицинские документы, согласно которым продавец на момент сделки была психически здорова.

На судебном заседании 9 декабря выяснилось, что до продажи пенсионерка дважды консультировалась с юристами, рассказывая им о давления со стороны неизвестных. Эти же юристы теперь представляют ее интересы в суде.

Покупатели заявили, что поддерживали с продавцом добрые отношения после сделки, помогали с переездом, а о иске узнали случайно. В одном из разговоров пенсионерка заявила им, ссылаясь на случай с певицей: «Долиной вернули и мне вернете, у вас ипотека — справитесь».

Суду также стало известно, что за два года ответчик совершила три сделки с недвижимостью: продала одну квартиру, купила другую и переоформила ее на дочь, а для второй дочери приобрела комнату.

Ранее Долина попала в новый скандал с недвижимостью.