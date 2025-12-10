Долина попала в новый скандал с недвижимостью: певицу обвинили в неуплате налогов — что ей грозит

Лариса Долина оказалась в центре нового скандала, связанного с неуплатой налогов за четырехэтажный коттедж в Подмосковье. Что об этом известно и что грозит певице — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По данным телеграм-канала SHOT, певица приобрела участок в поселке Славино в 2003 году и сначала построила трехэтажный дом. Позже, в 2011 году, Долина завершила строительство более крупного, четырехэтажного коттеджа площадью 660 квадратных метров, который она не оформила в собственность и, соответственно, не платила за него налоги. Утверждается, что в течение 12 лет певица уклонялась от уплаты налога на этот дом, в результате чего бюджет недополучил около миллиона рублей. Поставить особняк на кадастровый учет Долина решила только в августе 2024 года — после того, как стала жертвой мошенников.

Адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», доцент Марина Жирова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что это довольно распространенная схема. По ее словам, если посмотреть на большинство частных коттеджей в России, то многие из них не существуют на бумаге, поскольку собственники не хотят платить имущественные налоги. Лариса Долина совершенно не уникальна в этом роде, добавила эксперт.

«Что касается последствий для дела с Полиной Лурье — я не вижу, как это могло бы повлиять на исход процесса. Если говорить о последствиях для Ларисы Долиной, то налоговая сможет взыскать долг только за три последних года. Эта сумма явно будет меньше заявленного миллиона рублей, накопившихся за 12 лет. При этом на практике далеко не факт, что ФНС в принципе станет этим заниматься: дело в том, что для доначисления налогов за три года налоговый орган должен провести выездную налоговую проверку», — пояснила адвокат.

В отношении физических лиц такие проверки довольно редки (около 150 проверок за прошлый год в масштабах всей страны), продолжила она. Кроме того, доначисления, которые интересны налоговому региону, как правило, исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, подчеркнула специалист.

«Если все же ФНС решит показательно «наказать» Долину, то последствия будут такие: возможность доначисления имущественных налогов за три года, пени, штраф до 40% от суммы долга. Уголовная ответственность Ларисе Долиной не грозит, так как сумма слишком маленькая», — заключила Жирова.

