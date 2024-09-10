Должностное лицо ПАО «Сбербанк» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ПАО «Сбербанк» возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 статьи 28 Закона о рекламе* и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Указанное решение послужило основанием для привлечения должностного лица ПАО «Сбербанк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП**.

*Согласно пункту 1 части 2 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора. **Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.