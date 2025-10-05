Дом 1950-х годов: жалобы семьи инвалида из аварийного дома привлекли внимание СК РФ

В Лабытнанги Следственный комитет начал проверку после жалобы семьи, вынужденной жить в аварийном доме 1950-х годов постройки. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Женщина с инвалидностью и ее малолетняя дочь проживают в здании на улице Северной, где степень износа конструкций достигла критических значений. При этом местные власти установили срок расселения только на 2028 год.

В пресс-службе СКР подтвердили, что до настоящего времени не принималось мер по предоставлению семьи благоустроенным жильем. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль, потребовав доложить о результатах проверки.

