Дом 1950-х годов: жалобы семьи инвалида из аварийного дома привлекли внимание СК РФ
СК взял на контроль дело семьи инвалида из аварийного дома в Лабытнанги
В Лабытнанги Следственный комитет начал проверку после жалобы семьи, вынужденной жить в аварийном доме 1950-х годов постройки. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Женщина с инвалидностью и ее малолетняя дочь проживают в здании на улице Северной, где степень износа конструкций достигла критических значений. При этом местные власти установили срок расселения только на 2028 год.
В пресс-службе СКР подтвердили, что до настоящего времени не принималось мер по предоставлению семьи благоустроенным жильем. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль, потребовав доложить о результатах проверки.
