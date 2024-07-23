Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дмитрове планируют сдать уже в октябре

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Некрасовский Дмитровского округа завершается строительство жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время общая строительная готовность данного объекта составляет уже восемьдесят пять процентов. Идут внутренние работы по отделке и по инженерным коммуникациям. Одновременно с этим подрядчик ведет работы по благоустройству прилегающей территории.

Дом буде сдан с полной отделкой всех квартир. Всего квартиры в новостройке получат 220 семей — это 581 человек. А общая расселяемая площадь аварийного жилья составит более тринадцати тысяч квадратных метров.