Дом правосудия откроют в Дмитровском округе в следующем году

В 2025 году в Дмитровском округе откроется Дом правосудия. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и эксперты научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход проведения работ, а также оценили качество устройства монолитных железобетонных конструкций. Сейчас строители выполняют работы по устройству фасадов, шахт лифтов и внутренних сетей, кладут стены и осуществляют отделочные работы. Стройготовность объекта достигла 41%.

«Строительство пятиэтажного здания площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров началось в 2009 году, однако в апреле 2013 года работы были приостановлены. В июле 2023 года строительство возобновили», — говорится в сообщении.

В новом учреждении обустроят 13 залов судебных заседаний, рабочие помещения для судей, кабинеты аппарата суда и отдельные помещения для конвоя и лиц, содержащихся под стражей. Там смогут работать 68 человек, включая 13 судей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.