«Домашний принтер для банка России». Фальшивомонетчица из Петербурга месяц обманывала магазины

В Санкт-Петербурге по решению суда взята под стражу женщина, подозреваемая в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов сообщает телеканал 78.ru.

Следствие установило, что фигурантка организовала кустарное производство фальшивых двухтысячных банкнот. Изготовленные ею подделки затем использовались для расчетов в торговых точках города. Среди мест, где были выявлены фальшивки, значатся церковная лавка, салон оптики, сервис по ремонту мобильных устройств и ряд других заведений.

Ключевым эпизодом, который, вероятно, привел к разоблачению злоумышленницы, стала неудачная попытка оплаты 27 января. По свидетельским показаниям, в церковной лавке она попыталась приобрести свечи, расплатившись сомнительной купюрой. Продавец, заподозрив неладное, отказалась принимать деньги, после чего покупательница поспешно ретировалась.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Рассмотрев материалы, суд счел, что существует риск скрыться от правосудия, и избрал самую строгую меру пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца.

