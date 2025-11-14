Домашняя ссора с кровавым исходом: мужчина убил возлюбленную одним ударом ножа

В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели жительницы поселка Яр-Сале, которая скончалась от ножевого ранения во время бытового конфликта. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК.

СУ СКР по ЯНАО сообщает, что трагедия произошла вечером 11 ноября 2025 года, когда подозреваемый и его сожительница распивали спиртные напитки в домашних условиях.

По версии следствия, в ходе возникшей ссоры мужчина нанес женщине ножевое ранение в область левого бедра. Полученная травма оказалась смертельной — потерпевшая скончалась на месте происхождения до приезда медиков. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 января 2026 года.

