Согласно данным, обнародованным радиостанцией RMF24, статистика впервые за 25 лет зафиксировала отрицательное сальдо миграции между двумя странами: число поляков, выехавших из Германии, превысило количество новых переселенцев.

Как сообщает РИА Новости, аналитики связывают этот разворот тренда с комплексом причин. С одной стороны, в Германии нарастают экономические сложности, а польские специалисты, несмотря на свою незаменимость для местного рынка труда, часто сталкиваются с «стеклянным потолком» в карьере и социальной дискриминацией. Они традиционно составляют костяк в сферах ухода, медицины, инженерии и услуг, но многие не ощущают себя полноценно интегрированными в общество.

С другой — магнитом для возвращения служит динамично развивающаяся экономика самой Польши, которая входит в число лидеров Евросоюза по темпам роста. Улучшение условий жизни, карьерные перспективы и чувство культурной принадлежности перевешивают для многих преимущества жизни за границей. Таким образом, Польша успешно трансформируется из страны-донора рабочей силы в привлекательное место для жизни и профессиональной реализации своих граждан.

Ранее польский лидер Навроцкий заявил, что в отношениях Польши с Украиной исчез элемент равноправия.