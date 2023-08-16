Донецк и Макеевку обстреляли со стороны Украины кассетными боеприпасами

Кассетные боеприпасы выпустили украинцы по двум городам – Донецку и Макеевке. Об этом в своем официальном канале сообщает представительство ДНР в СЦКК 16 августа.

По данным представительства, не меньше семи кассетных снарядов за 10 минут было нанесено по Киевскому району Донецка – предварительно, стреляли ВСУ из Орловки. В это же время удар наносился и по Макеевке, что рядом с Донецком – в Черногвардейском районе города упало не меньше трех кассетных снарядов 155 мм.

На данный момент неизвестно, зафиксированы ли какие-либо разрушения или же пострадавшие. Подробности уточняются.