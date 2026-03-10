Доплатят за все время: СФР готовит пенсии проживающим за рубежом россиянам

Социальный фонд России проинформировал о возможных перебоях с доставкой пенсий гражданам, постоянно проживающим за пределами страны. Комментарий ведомства распространило посольство РФ в Китае, пишет Коммерсантъ .

Причиной приостановки выплат названы трудности с перечислением средств в иностранной валюте. В СФР пояснили, что это связано с санкционным давлением на российскую банковскую систему извне. Ранее пенсионеры за рубежом получали деньги ежеквартально именно в валюте страны пребывания.

В фонде уточнили, что существует альтернативный вариант получения пенсии — в рублях. Для этого заинтересованным лицам необходимо подать соответствующее заявление, указав в нем полные банковские реквизиты. Счет может быть открыт как в российском, так и в иностранном кредитном учреждении.

Представители СФР подчеркнули, что после оформления заявления выплаты будут возобновлены. Более того, гражданам произведут доплату за весь период, прошедший с момента приостановки, в соответствии с законодательными нормами.