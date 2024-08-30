Дополнительную кредитную линию получила ГК «Гранель» для строительства еще четырех новых корпусов

Строительство жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе профинансирует Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелоперу проекта открыли кредитную линию в размере почти шесть с половиной миллиардов рублей на строительство в составе жилого комплекса четырех новых корпусов. Общая площадь домов составит более восьмидесяти восьми тысяч квадратных метров. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.

«Сбер активно поддерживает жилое строительство в столичном регионе, предоставляя нашим надежным партнерам максимально оперативный доступ к проектному финансированию. Наше сотрудничество с ведущими девелоперами позволяет им поддерживать значительные объемы возводимой жилой недвижимости и не зависеть от темпов продажи квартир», — заявил Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка.

Вице-президент ГК «Гранель» Михаил Царев подчеркнул, что данный ЖК пользуется высокой популярностью у покупателей. Ведь Балашиха как крупнейший город Подмосковья с развитой инфраструктурой остается одним из лидеров по привлечению спроса на жилье в регионе.