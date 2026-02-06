«Дорога к границе станет ближе». На трассе в Бичурском районе начнут ремонт 14 километров и мост через Хилок

В Бичурском районе Бурятии готовятся к очередному этапу улучшения транспортной инфраструктуры. В текущем сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 14 километров автодороги Мухоршибирь–Бичура–Кяхта (с 51-го по 65-й км), сообщает «Московский комсомолец».

Работы затронут участок, примыкающий к отремонтированному в прошлом году, и включат не только замену асфальтового покрытия, но и капитальный ремонт важного объекта — моста через реку Хилок длиной 160 метров. Подрядчикам предстоит выполнить комплекс задач: от фрезерования старого слоя и укладки нового асфальтобетона до установки водопропускных труб, знаков и нанесения разметки.

Таким образом, программа обновления этой трассы, начатая ранее в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» (уже отремонтировано 51 км), получает продолжение. С 2025 года дальнейшая модернизация магистрали ведется в контексте национального проекта «Инфраструктура для жизни».

