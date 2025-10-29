Дороги, свет и ЖКХ: как прошла встреча администрации с жителями Талдомского округа

В поселке Запрудня прошла выездная администрация. Мероприятие состоялось в Доме культуры, где обсудили актуальные вопросы с местными жителями.

Ко встрече присоединились глава округа Юрий Крупенин, заместитель Талдомского городского прокурора, профильные заместители главы, а также руководители сфер здравоохранения, социальной защиты и отраслевых подразделений. В обсуждении также участвовали депутаты фракции «Единая Россия».

Основное внимание было уделено вопросам, связанным с качеством жизни населения. Обсуждались темы жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорожной сети, уличного освещения и благоустройства общественных территорий.

По многим обращениям граждан были даны подробные разъяснения. По наиболее сложным вопросам определены ответственные исполнители и установлены сроки проведения повторных выездных проверок.