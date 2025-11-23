Дорогое посещение: россиянин пришел в суд с ножом

Очередной инцидент с нарушением режима безопасности произошел в здании судебного участка №6 по Суворовскому району Тульской области. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

При попытке попасть в канцелярию житель Белевского района заверил сотрудников УФССП, что не имеет при себе запрещенных предметов, однако при досмотре в его сумке был обнаружен складной нож.

Это нарушение обернулось для мужчины составлением административного протокола по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение законного требования судебного пристава. Практический итог такой невнимательности — штраф от 1 до 3 тысяч рублей, который мог бы быть легко избегнут при более ответственной подготовке к визиту в официальное учреждение.

