В Долгопрудном мужчину, убившего и расчленившего жену, приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Городской суд Долгопрудного вынес приговор мужчине, убившему и расчленившему свою супругу. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой и ударил ее кухонным ножом в область шеи. В результате та скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник расчленил тело женщины, положил его фрагменты в пакеты и выбросил на участках местности, где проводились земельные работы.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

