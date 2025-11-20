В Долгопрудном мужчину, убившего и расчленившего жену, приговорили к 9 годам колонии строгого режима
В Долгопрудном вынесли приговор мужчине, который убил и расчленил свою жену
Фото: [t.me/Mos_obl_sud]
Городской суд Долгопрудного вынес приговор мужчине, убившему и расчленившему свою супругу. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой и ударил ее кухонным ножом в область шеи. В результате та скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник расчленил тело женщины, положил его фрагменты в пакеты и выбросил на участках местности, где проводились земельные работы.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
