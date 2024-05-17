Дорогу на бульваре Зубова в Красноармейске расширят для проезда

Проезжая часть в Красноармейске на бульваре Зубова станет шире на радость автомобилистам. Сейчас на улице неподалеку от парка отдыха ведутся дорожные работы под контролем МБУ «Городское хозяйство».

Проезжая часть на бульваре Зубова находится на капитальном ремонте. На месте активно трудятся порядка 15 человек, а также тракторы, самосвалы и другая спецтехника.

Как рассказал представитель МБУ «Городское хозяйство» Азиз Махмудов, бригады рабочих сняли старое асфальтное покрытие на части дороги, эти работы продолжаются.

Параллельно этой деятельности идет монтаж нового бордюрного камня, работы по расширению проезжей части и обустройству парковок, где будет предусмотрено 20 мест для машин.

Саму проезжую часть на Зубова постараются расширить на шесть-семь метров в местах, где это будет возможно.

Для пешеходов также сделают зону комфортнее: планируют обновить тротуар вдоль бульвара. Завершить работы намерены уже к середине июня.