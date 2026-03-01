Дорожают или дешевеют: аналитики раскрыли цены на авто в феврале

Специалисты «Автостата» подвели итоги февраля на российском авторынке. За месяц шесть официальных марок скорректировали стоимость моделей: четыре бренда провели удорожание, а два порадовали покупателей снижением цен. Об этом пишет KP.RU.

Февраль 2026 года отметился активными ценовыми изменениями в автомобильном сегменте России. Аналитическое агентство «Автостат» на основе данных мониторинга портала «Цена Авто» зафиксировало корректировки у шести официально представленных в стране брендов.

В первой половине месяца сразу три компании объявили о повышении цен. Китайский производитель Livan увеличил стоимость всего модельного ряда на 200 тысяч рублей, что в процентном соотношении составило от 9,3 до 12% в зависимости от комплектации. Бренд Jetour поднял цену на кроссовер T2 выпуска 2024 и 2025 годов в версиях Expedition и Discovery на 100 тысяч рублей (рост 2,2–2,4%). Полноприводные модификации кроссовера Belgee X70 прибавили в цене 20 тысяч рублей, что эквивалентно 0,7%.

Вторая половина месяца принесла изменения от премиального бренда Hongqi и двух марок, решившихся на снижение цен. Hongqi повысил стоимость шести моделей из восьми. Лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5 и HS7 подорожали на сумму от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от версии. Седан H5 прибавил 120–300 тысяч (3,0–6,9%), а минивэн HQ9 — 250–300 тысяч (3,9–4,3%). Исключением стали седан H9 и электрокроссовер E-HS9, цены на которые остались прежними.

Позитивным событием февраля стало удешевление кроссовера JAECOO J8 2024 и 2025 годов выпуска. Модель потеряла в цене 200 тысяч рублей, что соответствует падению на 3,7–4,7%. Также на 9 тысяч рублей (-0,4%) снизилась стоимость иномарки Ambertruck Work.