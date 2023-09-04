Дорожники из Подмосковья в ДНР смогли, не отрываясь от работы, отдать свой голос на выборах губернатора

Командированные в Донецкую Народную Республику специалисты из Московской области тоже голосуют на выборах губернатора Подмосковья. Об этом сообщили «360» .

Отмечается, что экстерриториальные участки в ДНР, где голосуют жители Московской области работают по графику с 08:00 до 18:00. Однако некоторые закрываются раньше, так как комиссии во второй половине дня отправляются на выездное голосование к тем, чья работа не позволяет прийти на выборы в установленное время

Замминистра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская отметила, что это касается в основном строителей. Они работают в сжатые сроки, чтобы успеть закончить объекты до наступления холодов.

«Немногие ремонтники могут, даже несмотря на то, что участок расположен очень близко покинуть рабочее место. Бригадиры их не отпускают. Мы создали специальный график работы комиссии, в первой половине дня она работает на стационарном участке, а потом у нас начинается выездное голосование», — поделилась она.

Первой точкой стал пешеходный мост через реку Грузский Еланчик. Члены комиссии призвали подмосковных строителей взять с собой паспорта, чтобы проголосовать. Рабочие поблагодарили организаторов за приезд для участия в выборах. Следующим местом голосования стал поселок Сартана. Там идет восстановление моста через реку Кальмиус. Дорожные рабочие также с радостью воспользовались возможностью принять участие в голосовании.

«Я вам скажу это очень удобно, не надо стоять в очередях, все на месте. Очень приятно, спасибо», — оценил организацию голосования начальник участка Николай Сытник.

Примечательно, что по завершению каждого дня бюллетени достают из урн и помещают в сейф-пакеты, на которых расписываются все члены избирательной комиссии. Все хранится под замком до последнего дня голосования до 5 сентября, когда начнется подсчет голосов.