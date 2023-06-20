Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 9 тысяч ям за неделю

Рабочие продолжают обустраивать дорогу к новому кладбищу в Электрогорске, сообщил в своих соцсетях временно исполняющий полномочия главы городского округа Александр Кулаков.

«Еженедельно контролируем ход работ, которые ведутся на нашем строительном объекте - дорога к новому кладбищу», – написал он.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Электрогорск ]

По словам Кулакова, сейчас на объекте продолжается активная фаза монтажа ливневой системы. Он уточнил, что в рамках данного этапа были установлены смотровые колодцы и проложены трубы. Кроме того, сейчас подрядчики оформляют документы, которые требуются для заказа и поставки оставшихся материалов.