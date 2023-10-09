Дорожную технику в Подмосковье переоборудуют под зимний режим работы

Сейчас в Московской области дорожные службы готовятся к зиме. По информации заместителя председателя правительства — министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, сейчас всю дорожную технику переоборудуют под зимний режим работы. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

«Мы приступили к подготовке техники к зимнему периоду. В настоящее время дет процесс переоборудования техники — мы снимаем кузовы с самосвалов и устанавливаем специальное оборудование для работы зимой», — отметил Гержик.

Сейчас из более чем 3,5 тыс. различных машин на «зимние рельсы» встали почти 3 тыс., то есть 82%.

«С 5 сентября министерство проводит проверки производственных баз по готовности техники и пескосоляной смеси, наличию расходных материалов», — уточнил Гержик.

Он напомнил, что для своевременной очистки дорожной сети требуется не менее одной комбинированной дорожной машины на 25 километров трассы. А годовой запас пескосоляной смеси рассчитывается исходя 8 циклов обработки.

Лучше всего, по словам Гержика готовы Луховицы, Котельники, Клин, Шаховская и Дмитровский округ. Среди аутсайдеров — Солнечногорск и Лобня, Чехов и Зарайск, а также Дзержинский.

Ранее Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.