Дорожные службы Подмосковья отремонтировали ограждения в шести округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали пешеходные ограждения в шести округах Подмосковья, работы прошли в рамках работ по летнему содержанию дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, ремонт провели на улицах Кооперативной и Дугина в Жуковском, Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, улице 43-й Армии в Подольске, Волковском шоссе в Мытищах, Мишневском шоссе в деревне Мишнево городского округа Щелково и на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный в Королеве. В ведомстве уточнили, что такие ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.