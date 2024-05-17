Дорожные службы восстановили искусственные неровности в семи округах Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности в семи округах Подмосковья, работы прошли в рамках летнего содержания дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, ремонт провели на улице Павлова и проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Угрешской в Дзержинском, улице Октябрьской в Серебряных Прудах, улице Нагорной в Лосино-Петровском, на дороге в поселке Горбово Рузского округа и на двух шоссе — Петровском в Одинцове и Дзержинском в Котельниках. В ведомстве уточнили, что искусственные неровности на дорогах создают в целях принудительного снижения скорости в местах, где автомобилисты регулярно превышают скоростной режим, а также вблизи социально значимых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.