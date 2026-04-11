«Достаточно одной молитвы». Священник рассказал, как новичкам подготовиться к крестному ходу на Пасху

Пасха, или Воскресение Христово, в 2026 году выпадает на 12 апреля. Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА Новости объяснил, как лучше подготовиться к крестному ходу тем, кто собирается участвовать в нем впервые.

По его словам, достаточно выучить короткое молитвословие и обязательно посетить само богослужение.

«К крестному ходу, если человек будет принимать участие в нем впервые, можно подготовиться, выучив короткое песнопение: "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити". Это песнопение на ночной пасхальной службе будут петь от выхода крестного хода из алтаря до его окончания у врат храма. Также желательно принять участие в самом пасхальном Богослужении, частью которого крестный ход является, а также причаститься», — приводит слова отца Максима Козлова агентство.

Священник также напомнил, что крестные ходы в храмах будут проходить не только в пасхальную ночь, но и во все дни Светлой недели — с 13 по 18 апреля 2026 года. Хотя главное торжество продолжается почти 40 дней, наиболее ярко оно проявляется в первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой. В этот период в церквях ежедневно совершаются праздничные богослужения с крестным ходом, а царские врата остаются открытыми круглосуточно — как знак открытых врат рая и победы над смертью, дарованной Воскресением Иисуса Христа.

