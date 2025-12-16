«Достаточно скромно все». Почему эксперт раскритиковал электропианино, найденное в скандальной квартире Долиной?

Судебная тяжба между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье из-за квартиры в Хамовниках продолжает набирать обороты. Артистка подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Лурье, оспаривающую решение о возврате недвижимости стоимостью 112 миллионов рублей.

Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, в интервью aif.ru подтвердила получение документов. «Нам это прислали час назад, будем ознакомляться», — отметила она. Заседание Верховного суда по делу назначено на 16 декабря. Ранее Лурье, комментируя заявления Долиной, подчеркнула: «Я покупала квартиру у Ларисы Александровны».

Параллельно в СМИ возникла неожиданная деталь: в скандальной квартире было обнаружено электропианино. Эксперт Лука Сафронов дал оценку инструменту.

«На фотографии я вижу электропианино Clavinova, — отметил специалист. — Это непрофессиональный инструмент класса "комфорт", новый стоит порядка 200 000 ₽. Молоточковый механизм дешевый».

По словам пианиста, такие модели используют в основном для обучения детей.

«Это обычный синтезатор в корпусе, похожем на пианино, чтобы не мешать соседям. Профессиональные музыканты их не используют — не та передача звука. Достаточно скромно», — резюмировал Сафронов.

Ранее сообщалось о том, ассоциация юристов уведомила Верховный суд о серьезной ошибке в деле Долиной.