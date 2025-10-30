Доставка за 2–3 дня вместо завтра: что происходит с маркетплейсами

Сроки доставки товаров через маркетплейсы постепенно увеличиваются: если раньше заказ нередко привозили на следующий день, то сейчас стандартный срок часто составляет 2–3 дня. Об этом « Газете.ru » рассказал Артем Васканян, замгендиректора по логистике.

Почему растет время доставки

По словам эксперта, ранее маркетплейсы активно конкурировали за клиентов, делая ставку на скорость — обещали доставку «на следующий день», не всегда учитывая реальную себестоимость таких услуг. Сейчас ситуация меняется: логистика в онлайн‑торговле становится дороже (растут затраты на транспорт, хранение и операционные процессы), и площадки вынуждены пересматривать подход.

Удлинение сроков — способ оптимизировать издержки. Маркетплейсы переходят от «гонки за потребителя» к выстраиванию устойчивой бизнес‑модели.

Как меняется рынок

Гибкие тарифы в зависимости от срока. Покупатели все чаще видят разную цену в зависимости от скорости доставки: завтра — дороже, через два дня — дешевле, через неделю — еще выгоднее.

Смена роли маркетплейсов. Площадки постепенно передают продавцам функции по работе с претензиями, возвратами и другими «болевыми точками».

Децентрализация логистики. Маркетплейсы могут перейти к модели администрирования сети мелких логистических ячеек, а не к прямой перевозке. Их основной доход будет формироваться за счет управления логистикой (по аналогии с сервисами такси) и развития финансовых инструментов.

Что это значит для перевозчиков

Удлинение сроков доставки ведет к изменению KPI: теперь важнее полная загрузка транспорта, а не ежедневное число рейсов. Если раньше машина выходила на линию каждый день для срочной доставки, то теперь — раз в два дня, но с максимальной загрузкой. Это снижает долю «пустых» перевозок и повышает эффективность.

Что ждет рынок

По мнению Васканяна, маркетплейсы отказываются от имиджа «молниеносной доставки» в пользу более рациональной и технологичной логистической системы. В будущем ключевым фактором успеха станет баланс между:

скоростью доставки;

ее стоимостью;

операционной эффективностью.

Именно этот баланс определит конкурентоспособность