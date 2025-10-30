Доставка за 2–3 дня вместо завтра: что происходит с маркетплейсами
Эксперт Васканян: маркетплейсы отказываются от имиджа «молниеносной доставки»
Фото: [Медиасток.рф]
Сроки доставки товаров через маркетплейсы постепенно увеличиваются: если раньше заказ нередко привозили на следующий день, то сейчас стандартный срок часто составляет 2–3 дня. Об этом «Газете.ru» рассказал Артем Васканян, замгендиректора по логистике.
Почему растет время доставки
По словам эксперта, ранее маркетплейсы активно конкурировали за клиентов, делая ставку на скорость — обещали доставку «на следующий день», не всегда учитывая реальную себестоимость таких услуг. Сейчас ситуация меняется: логистика в онлайн‑торговле становится дороже (растут затраты на транспорт, хранение и операционные процессы), и площадки вынуждены пересматривать подход.
Удлинение сроков — способ оптимизировать издержки. Маркетплейсы переходят от «гонки за потребителя» к выстраиванию устойчивой бизнес‑модели.
Как меняется рынок
Гибкие тарифы в зависимости от срока. Покупатели все чаще видят разную цену в зависимости от скорости доставки: завтра — дороже, через два дня — дешевле, через неделю — еще выгоднее.
Смена роли маркетплейсов. Площадки постепенно передают продавцам функции по работе с претензиями, возвратами и другими «болевыми точками».
Децентрализация логистики. Маркетплейсы могут перейти к модели администрирования сети мелких логистических ячеек, а не к прямой перевозке. Их основной доход будет формироваться за счет управления логистикой (по аналогии с сервисами такси) и развития финансовых инструментов.
Что это значит для перевозчиков
Удлинение сроков доставки ведет к изменению KPI: теперь важнее полная загрузка транспорта, а не ежедневное число рейсов. Если раньше машина выходила на линию каждый день для срочной доставки, то теперь — раз в два дня, но с максимальной загрузкой. Это снижает долю «пустых» перевозок и повышает эффективность.
Что ждет рынок
По мнению Васканяна, маркетплейсы отказываются от имиджа «молниеносной доставки» в пользу более рациональной и технологичной логистической системы. В будущем ключевым фактором успеха станет баланс между:
- скоростью доставки;
- ее стоимостью;
- операционной эффективностью.
Именно этот баланс определит конкурентоспособность