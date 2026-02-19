Достойная зарплата появилась в Омск: омским врачам решили раздать до 1,5 млн рублей

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало проект приказа, определяющий перечень вакансий в сельской местности. Документ регламентирует выплаты медикам, которые придут работать в районные больницы в 2027 году. Суммы поддержки для врачей и фельдшеров составят от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, пишет Омск Информ.

Самую крупную сумму в полтора миллиона рублей предлагают специалистам, которые выберут для работы одну из 18 районных больниц. В их числе Азовская, Любинская, Таврическая и другие ЦРБ. В этих медучреждениях остро не хватает участковых терапевтов и педиатров, а также узких специалистов: хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неврологов, эндокринологов и стоматологов.

Выплаты в размере одного миллиона рублей предусмотрены для офтальмологов, психиатров и рентгенологов. Они потребовались в Исилькульской, Калачинской, Тарской и Омской центральных районных больницах.

Младший медицинский персонал тоже получит прибавку. Фельдшеры скорой помощи в Одесской и Шербакульской ЦРБ, а также заведующие ФАПами в Таврическом районе могут рассчитывать на 750 тысяч рублей. Еще 500 тысяч выделят заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами в Омской ЦРБ.

В ведомстве пояснили, что окончательно документ утвердят после обязательной экспертизы. Она пройдет в период с 19 по 25 февраля.