Золотые дети и няня-воровка: в Пермском крае сотрудница садика обчистила малышей на 56 тыс. руб. и получила два года

Доверие родителей и беспомощность малышей — все пошло в дело. В Пермском крае няня детского сада придумала схему: пока дети переодевались или засыпали, она снимала с них золотые украшения и сдавала в ломбард. Общая сумма краденого — больше 56 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Региональная прокуратура сообщила о приговоре няне из Орджоникидзевского района. Женщина работала в детском саду и знала, когда малыши остаются без присмотра. В минуты переодевания на прогулку или во время тихого часа она ловко снимала с детей золотые цепочки, сережки и другие драгоценности.

Затем относила их в ломбард и получала деньги. Следствие доказало кражу на сумму свыше 56 тысяч рублей. Няню уволили. Директору учреждения вынесли частное постановление за ненадлежащий контроль над персоналом.

Женщина, которой родители доверяли самое дорогое, оказалась воровкой. Она пользовалась тем, что маленькие дети не могут пожаловаться или понять, что происходит. Теперь ей назначено наказание — два года ограничения свободы. Это не колония, но суд серьезно урезал ее права.

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