Три врага картошки: садовод назвал главные ошибки, которые губят урожай до весны

Собрать урожай картошки — половина успеха. Вторая, не менее сложная задача — сохранить клубни до весны, чтобы они не сгнили, не проросли и не превратились в дряблые «черносливины». Садовод из Подмосковья Борис Воронович в беседе с REGIONS объяснил, как правильно организовать хранение в квартире и частном доме, какие ошибки совершают большинство дачников и почему целлофановый пакет — главный враг картофеля.

Три главных врага лежкости

Прежде чем спасать урожай, стоит понять, что именно его губит. Эксперт выделяет три основных фактора:

— Гнилостные бактерии и грибки. Атакуют мокрые, битые или задыхающиеся в духоте клубни. Результат — черные пятна, неприятный запах и превращение в кашицу.

— Прорастание. При температуре выше +4…+5°C картошка просыпается и пускает ростки, которые высасывают влагу и питательные вещества. Клубни становятся вялыми, а при позеленении — еще и ядовитыми из-за соланина.

— Высыхание. Слишком сухой воздух вытягивает из клубней воду, делая их мягкими и морщинистыми.

«Самая распространенная ошибка — держать картошку в тепле. При комнатной температуре она пускает ростки уже спустя 2-3 недели. Идеальный микроклимат для картофеля — темнота, прохлада (+2…+4°C). Но в обычной квартире создать такие условия почти невозможно. Значит, нужно проявлять смекалку», — говорит Борис Воронович.

Можно ли хранить картошку рядом с луком

Да, но с осторожностью. Лук и чеснок выделяют фитонциды, полезные для картофеля, но у них разные потребности во влажности: картошке нужно 80-90%, луку — 60-70%. К тому же гниль с одного овоща легко переходит на другой.

Правила соседства:

— хранить в одном помещении, но в разных ящиках;

— расстояние — не менее 20-30 см;

— лук ставят выше, картошку — ниже;

— при одном ящике внутри делают перегородку.

Подготовка к закладке: три этапа

— Просушка 7 дней в один слой в продуваемом месте. Мокрая картошка сгниет.

— Сортировка: битые, больные и подгнившие клубни отбраковывают. Одна гнилая заражает весь ящик.

— Постепенное охлаждение: нельзя нести из тепла сразу в холод — выпадет конденсат.

Где хранить картофель в квартире

— Остекленный балкон или лоджия. При морозах ниже -10°C нужен термоящик или укутывание одеялами.

— Прихожая у холодной двери — на 3-5 градусов прохладнее комнаты.

— Темный угол под мойкой или в коридоре — подальше от батарей.

Правильная тара

— Деревянные ящики с щелями — лучший вариант.

— Пластиковые контейнеры с перфорацией.

— Джутовые или хлопковые мешки — для балкона.

— Полиэтиленовые мешки — худший вариант (картошка задыхается). Если выхода нет — мешок продырявливают и не завязывают.

По словам садовода, хранить картофель в завязанных целлофановых кульках нельзя — это гарантированная гниль через пару недель. Также не стоит держать клубни навалом на полу: нижние слои спрессовываются, сопревают и начинают портиться.

Как затормозить прорастание и бороться с гнилью

При температуре выше +5…+7°C ростки появляются. Замедлить процесс помогают мята, яблоко (менять раз в неделю), сушеная полынь и регулярная переборка раз в месяц.

Если гниль появилась: пораженный ящик изолируют, перебирают урожай, выбрасывают испорченное. Влажную картошку просушивают на газетах 2-3 дня. Перед закладкой клубни можно опудрить золой или мелом — но только полностью сухие.

Как утверждает садовод, гниль всегда следствие повышенной влажности или повреждений. Если картошка портится, нужно искать причину: убрать в более сухое место, обеспечить вентиляцию или отбраковать травмированные клубни. Без устранения причины борьба бесполезна.