Три врага картошки: садовод назвал главные ошибки, которые губят урожай до весны
Садовод Воронович рекомендовал не держать картошку в тепле для сохранения урожая
Фото: [Подмосковье сегодня/Анастасия Широкая]
Собрать урожай картошки — половина успеха. Вторая, не менее сложная задача — сохранить клубни до весны, чтобы они не сгнили, не проросли и не превратились в дряблые «черносливины». Садовод из Подмосковья Борис Воронович в беседе с REGIONS объяснил, как правильно организовать хранение в квартире и частном доме, какие ошибки совершают большинство дачников и почему целлофановый пакет — главный враг картофеля.
Три главных врага лежкости
Прежде чем спасать урожай, стоит понять, что именно его губит. Эксперт выделяет три основных фактора:
— Гнилостные бактерии и грибки. Атакуют мокрые, битые или задыхающиеся в духоте клубни. Результат — черные пятна, неприятный запах и превращение в кашицу.
— Прорастание. При температуре выше +4…+5°C картошка просыпается и пускает ростки, которые высасывают влагу и питательные вещества. Клубни становятся вялыми, а при позеленении — еще и ядовитыми из-за соланина.
— Высыхание. Слишком сухой воздух вытягивает из клубней воду, делая их мягкими и морщинистыми.
«Самая распространенная ошибка — держать картошку в тепле. При комнатной температуре она пускает ростки уже спустя 2-3 недели. Идеальный микроклимат для картофеля — темнота, прохлада (+2…+4°C). Но в обычной квартире создать такие условия почти невозможно. Значит, нужно проявлять смекалку», — говорит Борис Воронович.
Можно ли хранить картошку рядом с луком
Да, но с осторожностью. Лук и чеснок выделяют фитонциды, полезные для картофеля, но у них разные потребности во влажности: картошке нужно 80-90%, луку — 60-70%. К тому же гниль с одного овоща легко переходит на другой.
Правила соседства:
— хранить в одном помещении, но в разных ящиках;
— расстояние — не менее 20-30 см;
— лук ставят выше, картошку — ниже;
— при одном ящике внутри делают перегородку.
Подготовка к закладке: три этапа
— Просушка 7 дней в один слой в продуваемом месте. Мокрая картошка сгниет.
— Сортировка: битые, больные и подгнившие клубни отбраковывают. Одна гнилая заражает весь ящик.
— Постепенное охлаждение: нельзя нести из тепла сразу в холод — выпадет конденсат.
Где хранить картофель в квартире
— Остекленный балкон или лоджия. При морозах ниже -10°C нужен термоящик или укутывание одеялами.
— Прихожая у холодной двери — на 3-5 градусов прохладнее комнаты.
— Темный угол под мойкой или в коридоре — подальше от батарей.
Правильная тара
— Деревянные ящики с щелями — лучший вариант.
— Пластиковые контейнеры с перфорацией.
— Джутовые или хлопковые мешки — для балкона.
— Полиэтиленовые мешки — худший вариант (картошка задыхается). Если выхода нет — мешок продырявливают и не завязывают.
По словам садовода, хранить картофель в завязанных целлофановых кульках нельзя — это гарантированная гниль через пару недель. Также не стоит держать клубни навалом на полу: нижние слои спрессовываются, сопревают и начинают портиться.
Как затормозить прорастание и бороться с гнилью
При температуре выше +5…+7°C ростки появляются. Замедлить процесс помогают мята, яблоко (менять раз в неделю), сушеная полынь и регулярная переборка раз в месяц.
Если гниль появилась: пораженный ящик изолируют, перебирают урожай, выбрасывают испорченное. Влажную картошку просушивают на газетах 2-3 дня. Перед закладкой клубни можно опудрить золой или мелом — но только полностью сухие.
Как утверждает садовод, гниль всегда следствие повышенной влажности или повреждений. Если картошка портится, нужно искать причину: убрать в более сухое место, обеспечить вентиляцию или отбраковать травмированные клубни. Без устранения причины борьба бесполезна.