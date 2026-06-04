Новостройки дешевеют, вторичка дорожает: риелтор рассказал, что происходит с ценами на жилье в 2026 году

Рынок недвижимости в 2026 году преподнес покупателям сюрприз, который еще пару лет назад казался немыслимым. Цены на жилье перестали двигаться синхронно. Вторичный рынок, который многие списали со счетов, вдруг начал постепенно расти вслед за инфляцией. А вот новостройки, напротив, заметно падают в цене. Такой разнонаправленный тренд в беседе с Общественной Службой Новостей обозначил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. И объяснил, почему так произошло и чего ждать дальше.

На вторичном рынке, по словам эксперта, главные события случились раньше. В 2024 году цены на готовое жилье уже пережили серьезную коррекцию — от 5 до 12% в рублях в зависимости от региона. Этот процесс растянулся почти на два года. Снижались — и снизились. А теперь наступил новый этап: падать дальше просто некуда. Предпосылок для очередного обвала нет. Сейчас «вторичка» начинает понемногу подрастать, причем этот рост практически полностью укладывается в темпы инфляции. То есть реального удорожания, если отбросить обесценивание денег, почти не происходит.

Абсолютно другая картина — на первичном рынке. Здесь застройщики, начиная с февраля 2026 года, начали агрессивно снижать цены. И скидки, как подчеркивает Апрелев, очень существенные — от 10 до 30% по разным проектам. Разумеется, это касается не всех квартир подряд, но выбор внушительный: под распродажу попадает до 70% непроданных лотов. Причины понятны: льготные ипотечные программы свернуты или урезаны, спрос сжался, и девелоперам нужно любыми способами привлекать покупателей.

По его мнению, последствия этого разнонаправленного движения уже ощущаются. Покупатели оказались перед непростым выбором. Если раньше дилемма «новостройка или вторичка» часто решалась в пользу первого варианта из-за более привлекательных условий кредитования, то теперь все иначе. Новые квартиры дешевеют прямо сейчас, и это реальное снижение цен, а не маркетинговые акции. Старое жилье, напротив, понемногу дорожает — пусть и в рамках инфляции, но дорожает. Причем регионы, добавляет эксперт, ведут себя по-разному: где-то разрыв между первичным и вторичным рынками уже очевиден, где-то только намечается. Таким образом, рынок недвижимости 2026 года создал уникальную ситуацию, которой не было последние несколько лет. Вы не ослышались — новостройки действительно становятся доступнее. Апрелев уверен: на вторичном рынке новой корректировки цен в ближайшие месяцы не будет, потому что она уже пройдена. Так что сегодняшний день — это редкий момент, когда покупатель может выбирать между дешевеющими квартирами от застройщика и постепенно дорожающим готовым жильем. Вопрос лишь в том, какой вариант ближе именно вам.

Ранее он рассказал, почему микроквартиры покупают от бедности, а не от хорошей жизни.