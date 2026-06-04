Ваня Дмитриенко против SHAMANа: почему критик Соседов уверен, что один уже занял место другого

Негласное противостояние двух популярных исполнителей — Вани Дмитриенко и Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, — продолжает набирать обороты. И в этом споре, как считает музыкальный критик Сергей Соседов, давно уже вырисовывается победитель. В беседе с Общественной Службой Новостей он без обиняков заявил: Дмитриенко не просто составил конкуренцию, а фактически занял место SHAMANа и продолжит побеждать дальше. Почему? Потому что Дронов, по мнению эксперта, постепенно теряет интерес публики.

Соседов объясняет свою позицию просто. У Дмитриенко есть одно критическое преимущество — молодая аудитория. А молодых слушателей сегодня очень много. Они голосуют не только ушами, но и вниманием, временем, стримами. SHAMAN же, напротив, остается интересен в первую очередь возрастным слушателям. Это не плохо и не хорошо, но рынок музыки смещается туда, где энергия и новизна. Ваня моложе, у него впереди больше пространства для маневра, он может раскрываться с разных сторон. А Дронов, как считает критик, пытается хайпить буквально на каждом информационном поводе, и это начинает утомлять.

Самая острая часть претензий Соседова — к репертуару. Он прямо заявляет: от SHAMANа так и не прозвучало ни одной по-настоящему достойной песни на отвлеченную тему, не связанную с патриотической повесткой. Соседов напоминает, что предупреждал об этом еще раньше: зацикленность на одной тематике — путь к забвению. Слушателю со временем становится тесно, хочется воздуха, разных эмоций, чего-то личного. А Дмитриенко, по ощущению критика, берет не только вокальными данными, но и харизмой — тем неуловимым «живым» качеством, которое заставляет зрителя сопереживать.

Последствия этой дуэли уже видны в чартах и обсуждениях. Интерес к SHAMANу, с точки зрения Соседова, идет на спад именно из-за предсказуемости. Публика устает от ощущения, что каждая песня — это очередной информационный хайп, а не искренний творческий порыв. Дмитриенко же пока находится в фазе роста и поиска, и это подкупает.

По его словам, оба исполнителя обладают хорошими вокальными данными. Сергей Соседов этого не отрицает. Вопрос не в способностях от природы. Вопрос в том, кто и как этими способностями распоряжается. Один выбрал узкий коридор и движется по нему с завидным упорством. Другой пользуется своей молодостью, гибкостью и искренним интересом разной аудитории. И пока SHAMAN остается заложником собственного образа, Дмитриенко продолжает набирать очки — особенно у тех, кто не хочет слышать одно и то же из года в год.

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