Платить за тепло по факту или равномерно: в Госдуме раскрыли, почему честная схема бьет по карману именно в холода

Минстрой уже не первый год продвигает идею оплаты отопления по фактическому потреблению. Логика кажется безупречной: сколько тепла зашло в дом по общедомовому счетчику — столько жильцы и платят. Никаких усреднений, никаких скрытых перерасчетов. Прозрачно, понятно, справедливо. Но, как часто бывает в сфере ЖКХ, справедливость на бумаге оборачивается шоком для кошелька в реальной жизни. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила, почему эта схема буквально замораживает людей зимой и что с этим делать.

По ее словам, проблема номер один — техническая. В подавляющем большинстве российских многоквартирных домов до сих пор сохранилась вертикальная разводка отопления. Это когда труба с теплоносителем проходит через все этажи, а от нее ответвления идут в каждую комнату по отдельности — к батареям. При такой конструкции физически невозможно установить индивидуальный счетчик тепла на каждую квартиру. Не потому, что ленятся, а потому что это запрещено техническими нормативами. Общий объем тепла, который насчитал общедомовой прибор, приходится делить между всеми жильцами пропорционально площади их квартир. И тут начинается самое интересное.

Регионы используют две схемы. Первая — оплата по факту за каждый месяц. Холодный январь? Счетчик намотал много — готовьте деньги. Теплый февраль? Платите меньше. Казалось бы, логично. Но Разворотнева приводит убийственный пример: прошлая зима была очень холодной. Люди получали квитанции с резко выросшими суммами и массово жаловались. Летом они вообще ничего не будут платить за отопление, но зимой история повторится. Жильцы не могут планировать бюджет, потому что не знают, какой будет погода и сколько накрутит счетчик. Вторая схема — так называемая 1/12. Берут данные за предыдущий год или даже за несколько лет, вычисляют среднемесячное потребление, и жильцы платят одну и ту же сумму равномерно в течение всех 12 месяцев. А в конце года или по итогам сезона делают перерасчет: если зима оказалась холоднее средней — доплачивают; теплее — получают возврат. Эта система действует, например, в Москве, где для расчета используют данные аж за пять лет. «Мы платим абсолютно равномерно в течение всего года, и как-то люди к этому привыкли», — говорит депутат. И это ключевая фраза: люди привыкли к стабильности и предсказуемости, а не к шок-терапии.

Последствия здесь напрямую связаны с политикой Минстроя. Ведомство, по словам Разворотневой, целенаправленно склоняет регионы к переходу на оплату по факту. Более того, уже принято постановление, которое запрещает возвращаться к прежней схеме после того, как регион перешел на новую. То есть попробовали — и назад дороги нет. А в холодную зиму это означает лавину жалоб, судов и социального напряжения.

Ранее она рассказала, как россиян заставили экстренно компенсировать разницу ЖКУ.