Досуг для эвакуированных из Курской области детей организовали в Люберцах

В пункте временного размещения в Московском областном санатории «Центр медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке городского округа Люберцы для эвакуированных из Курской области детей организовали досуг.

«Представители люберецких спортшкол провели для самых маленьких анимационное шоу, для детишек постарше — большой дартс, волейбол, самбо, футбол и многое другое. Все активности организовали инструкторы Спортивной школы олимпийского резерва и Комплексной СШОР», — прокомментировал глава муниципалитета Владимир Волков.

Также в ближайшее время будет составлен график регулярных спортивных мероприятий на территории пункта временного размещения. Напоминаем, городской округ Люберцы принял более 100 детей, эвакуированных из Курской области. Ребятишки и сопровождающие осваиваются на новом месте, в плане питания и быта вопросов нет. Потребности в средствах личной гигиены и одежде также в настоящее время закрыты.