DownDetector зафиксировал массовые сбои в работе Telegram на территории РФ
Пользователи из нескольких регионов России массово жалуются на Telegram
Фото: [соцсети]
В работе популярного мессенджера Telegram произошли массовые сбои. Об этом сообщается на сайте мониторингового сервиса Downdetector.
Согласно данным сервиса, за последний час среди пользователей поступило значительное количество обращений о проблемах с доступом.
«Жалоб много: 4495 за час, 5735 — за сутки. Санкт-Петербург — 3%, Ленинградская область — 2 %, Псковская область — 2%, Московская область — 2%», — говорится на портале DownDetector.
Основными причинами жалоб является неисправность в оповещениях, сбоях мобильного приложения, сайта и личного кабинета.