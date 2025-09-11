Дремать за штурвалом — норма? Немецкие пилоты массово признались, что спят во время перелетов

Масштабный опрос, в котором приняли участие более 900 пилотов местных авиаперевозчиков, показал, что абсолютное большинство из них (93%) хотя бы раз допускали кратковременный сон во время выполнения полета. Более половины опрошенных (56%) признались, что дремали во время длительных перелетов, а почти каждый второй (44%) — даже на маршрутах средней и малой протяженности. Для 75% летного состава подобный отдых уже стал привычной практикой.

Главными причинами, вынуждающими пилотов прибегать к такому рискованному отдыху, респонденты назвали хроническую усталость, вызванную чрезмерно напряженным графиком, нехватку кадров и постоянно растущие рабочие нагрузки.

Как подчеркнула вице-президент ассоциации Катарина Дизельдорф, кратковременный сон не является проблемой сам по себе, однако постоянное переутомление экипажа создает серьезную угрозу безопасности полетов. В связи с этим организация призвала федеральные власти, руководство авиакомпаний и регуляторов принять срочные меры для защиты как пассажиров, так и самих пилотов, кардинально пересмотрев подход к вопросу утомляемости экипажей.

