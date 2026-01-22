Древние существа в Дубне: серебристые жучки устроили «демографический взрыв» в домах

Насекомые, чей возраст исчисляется сотнями миллионов лет, стали причиной беспокойства жителей подмосковной Дубны. Как пишет REGIONS , последнее время горожане все чаще сообщают о появлении в квартирах, частных домах и даже городских бассейнах мелких серебристых существ — чешуйниц.

Специалисты спешат успокоить: эти членистоногие не являются переносчиками болезней, не кусаются и не наносят структурных повреждений зданиям. Однако их массовое присутствие служит четким индикатором проблем с микроклиматом в помещении. К тому же, для многих наличие любых насекомых приносит дискомфорт и вызывает биологическое отвращение.

Практическая польза от такого соседства, как ни парадоксально, есть — оно заставляет обратить внимание на избыточную влажность. По словам дезинсектора с 20-летним стажем Игоря Антонова, чешуйницы активно размножаются именно во влажной среде. Их появление может указывать на протечки, плохую работу вентиляции, постоянный конденсат на трубах или пересохшие сифоны в сантехнике, которые открывают насекомым путь из канализационной системы.

Эффективная борьба с этими древними обитателями, по мнению эксперта, начинается не с химии, а с устранения причин. Первый шаг — проверка и наладка вентиляции, устранение источников сырости, просушивание помещений. Важно не оставлять мокрые тряпки, регулярно промывать сливы и следить за наличием воды в гидрозатворах. Профессиональная обработка инсектицидами дает лишь временный результат, если не решена проблема высокой влажности.

Таким образом, нашествие чешуйниц, несмотря на неприятный эстетический эффект, может стать поводом для полезного аудита жилища. Своевременные меры по осушению и вентиляции не только избавят от нежелательных гостей, но и улучшат общий климат в доме, предотвратив более серьезные последствия сырости, такие как появление плесени.

