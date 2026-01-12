Проклятие фараонов в Балашихе: египетские муравьи захватили многоэтажку зимой

Жильцы дома на улице Юбилейной в Балашихе столкнулись с необычной и масштабной проблемой — нашествием фараоновых муравьев, пишет REGIONS .

Насекомые, чье название связано с их первым обнаружением в древнеегипетских гробницах, активно расселились по вентиляционным каналам здания, проникая в квартиры. По словам жителей, проблема носит общеподъездный характер.

С практической точки зрения борьба с этими насекомыми осложнена их биологическими особенностями. Как пояснила биолог Екатерина Авсеева, фараоновы муравьи не строят классические муравейники, а создают распределенные колонии внутри конструкций зданий, что делает их малозаметными и живучими. Одна самка способна отложить за жизнь более 400 яиц, что обеспечивает стремительное размножение и захват новых территорий. Одиночная локальная обработка одной квартиры в таком случае часто оказывается неэффективной, так как колония сохраняется в соседних помещениях или коммуникациях.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что поддержание санитарного состояния жилья, включая борьбу с насекомыми, является обязанностью собственников. Для решения проблемы подобного масштаба рекомендуются скоординированные действия. Первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию с целью организации комплексной дезинсекции подъезда, чердачных и подвальных помещений, а также вентиляционных шахт.

Параллельно жильцы могут заказать профессиональную обработку своих квартир у лицензированных дезинфекторов или использовать специализированные инсектицидные гели и приманки, доступные в рознице. Ключом к успеху является именно совместный, а не единичный подход, поскольку борьба с колонией, занявшей общедомовые коммуникации, требует системных мер.

