Дрон с поражающими элементами: Развожаев сообщил о трагической гибели ребенка в Крымском регионе

В Севастополе в результате атаки начиненного поражающими элементами украинского беспилотника погибла девочка 2011 года рождения — ребенок скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, еще трое жителей получили ранения, один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в коме. Параллельно обстрелу подверглась Белгородская область, где в селе Новая Таволжанка погиб один человек. Об этом информирует портал Комсомольская правда.