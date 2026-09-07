Дрон с поражающими элементами: Развожаев сообщил о трагической гибели ребенка в Крымском регионе
Развожаев: в Севастополе при атаке БПЛА ВСУ погибла девочка 2011 года рождения
В Севастополе в результате атаки начиненного поражающими элементами украинского беспилотника погибла девочка 2011 года рождения — ребенок скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, еще трое жителей получили ранения, один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в коме. Параллельно обстрелу подверглась Белгородская область, где в селе Новая Таволжанка погиб один человек. Об этом информирует портал Комсомольская правда.
Подробности атаки и данные о пострадавших
Ключевые факты о последствиях ударов в Севастополе и Белгородской области:
- Погибший ребенок: Девочка 2011 года рождения получила смертельные ранения в Севастополе. Врачи пытались спасти ее жизнь, но она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.
- Характер БПЛА: По данным губернатора Михаила Развожаева, использованный для атаки дрон был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими элементами для увеличения масштаба жертв.
- Состояние пострадавших в Крыму: Один мужчина находится в реанимации в коме в крайне тяжелом состоянии. Также ранения получили 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, они доставлены в детскую больницу.
- Атака на Белгородскую область: В селе Новая Таволжанка Белгородской области при аналогичном ударе погиб мужчина, еще двое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.